Olay, sabah saatlerinde İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Valid Elahmed, 41 AAL 55 plakalı traktörle bahçede oynayan kızı Lilaz'a çarptı. Traktörün tekerinin, başı ve omzunun üzerinden geçtiği küçük kız, araçla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Başında ve omzunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Lilaz, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BABASININ TRAKTÖRLE ÇARPTIĞI 2 YAŞINDAKİ LİLAZ, AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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