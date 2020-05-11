Babasının tüfeğiyle oynarken ablasını vurdu - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde 12 yaşındaki H.T. isimli çocuk, babasına ait pompalı tüfekle oynadığı sırada 14 yaşındaki ablası R.T'yi vurdu.



Olay, İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çayağazı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait pompalı tüfekle oynayan H.T. isimli 12 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki ablası R.T'yi vurdu. Sırtından yaralanan abla R.T., 112 Acil Servis ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesine, sonra da Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan R.T, son olarak İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. R.T.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR