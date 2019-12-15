Babasının tüfekle öldürdüğü Rıza, toprağa verildi - Son Dakika

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası Ömer Çolak (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürülen Rıza Çolak (19), toprağa verildi.

Olay, cuma günü, Yeniçağa'ya bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Ömer Çolak ile oğlu Rıza Çolak arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ömer Çolak, evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açtı. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rıza Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Rıza Çolak'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen baba Çolak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gerede ilçesinde adliyeye sevk edilen Ömer Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yeniçağa Aşçılık ve Mesleki Teknik Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Rıza Çolak için köy camisinde, öğle vakti cenaze namazı kılındı. Rıza Çolak'ın cenazesi, namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.