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Babasının vasiyetiyle hayatını sokak hayvanlarına adadı

47 dakika önce

Bolu'da yaşayan 73 yaşındaki işçi emeklisi Musa Cadkıtır, babasından "miras" kalan hayvan sevgisini, 4 yıldır sokak kedilerini ve kuşları besleyerek yaşatıyor.

Babasının vasiyetiyle hayatını sokak hayvanlarına adadı, System.String[]

Bolu'da yaşayan 73 yaşındaki işçi emeklisi Musa Cadkıtır, babasından "miras" kalan hayvan sevgisini, 4 yıldır sokak kedilerini ve kuşları besleyerek yaşatıyor.

Musa Cadkıtır, kasaplık yapan ve iş yerinin önünde bekleyen kediler ile evlerinin bulunduğu mahalledeki hayvanları besleyen babasının vefatının ardından onun "Aç gördüğün hayvanı doyuracaksın" vasiyetini yerine getirmek amacıyla hayatını adeta sokak hayvanlarına adadı.

Son 4 yıldır her sabah güneş doğduktan sonra evinden çıkan Cadkıtır, kasaptan aldığı sakatat, sosis ve tavuk kemiklerinden yaptığı karışımla onlarca kedinin, bayat ekmek ve buğdayla da yüzlerce kuşun karnını doyuruyor.

"Hayvanlar her sabah yolumu gözlüyor"

Musa Cadkıtır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin babadan kalma olduğunu söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Cadkıtır, şöyle devam etti:

"Bu hayvanseverlik bize babadan kalma. Onun bize bir vasiyeti vardı; 'Aç gördüğün hayvanı doyuracaksın' derdi. Ben de o vasiyeti yıllardır yerine getiriyorum. Aç hayvanları tespit ediyorum ve doyuruyorum. Oturduğum yerde 40-45 kediyi doyuruyorum. Kuşları güvercinleri, sığırcıkları, serçeleri hatta orman kuşlarını besliyorum."

Cadkıtır, beslediği hayvanlar için ayda yaklaşık 800-900 lira harcadığını belirterek, "Hayvanlardan bir şey sakınmam. Kalkan balığı bile verdiğim zamanlar oldu. Tavuk eti sevmem. Evde tavuk yapıldığı zaman kendi payımı da ayırırım onlara. Eşim de bu konuda bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan yemek artıklarını çöpe atmayıp ya kendisine ya sokak hayvanları besleyenlere vermelerini ya da mahallelerinde uygun yerlere bırakmalarını isteyen Cadkıtır, belediyelerden de bunun için özel alanlar oluşturmalarını talep etti.

Cadkıtır, beslediği hayvanların her sabah yolunu gözlediğini anlatarak, "Kediler, yavru kediler bile kendisini seveni biliyor. Sabah evden çıktığımda hemen koşarlar yanıma. Fırına ekmek almaya gidemiyorum. Bütün kediler peşime takılıyor. Hayvanlara karşı duyarlı olmak lazım." diye konuştu.

Sabah, İşçi, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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