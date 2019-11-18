Babasının vasiyetiyle memleketinde fabrika kurdu Avrupa'ya açıldı

Meslek hayatına İzmir'de çırak olarak başlayan Vahap Gazi Tanrıverdi, babasının "Memleketinde fabrika kur, istihdam sağla" şeklindeki vasiyetiyle Malatya'da kurduğu tekstil fabrikasında Avrupa'ya ihracat yapar konuma geldi.

İş hayatına İzmir'de 32 yıl önce çırak olarak adım atan Tanrıverdi, vefat eden babasının vasiyeti üzerine memleketi Malatya'da fabrika kurmaya karar vererek kollarını sıvadı.

Yaklaşık 1 yıllık çalışma sonrası Organize Sanayi Bölgesi'nde 13 bin metrekarelik tekstil fabrikası kuran Tanrıverdi, ürettiği kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinden oluşan tekstil ürünlerini aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, Belçika, İsveç ve İsviçre'nin de bulunduğu 11 ülkeye ihraç etmeye başladı.

Fabrikasında 300 kişiye istihdam sağlayan Tanrıverdi, Yazıhan ilçesinde de yöre halkının meslek öğrenmesi için atölye kurdu. Atölyede ustalar tarafından eğitim alan yöre insanı, daha sonra fabrikada çalışmaya başlıyor.

Tanrıverdi Yazıhan'daki atölyenin benzerini Malatya'nın tüm ilçelerinde kurarak daha çok kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

"Burayı tamamen sıfırdan kurduk"

İş adamı Vahap Gazi Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikayı tamamen kendi imkanlarıyla kurduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'da tekstille uğraştıklarını dile getiren Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"İstanbul'daki fabrikalar üretime devam ediyor. Oradan hiçbir şey alıp buraya getirmedik. Burayı tamamen sıfırdan kurduk. İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, Belçika, İsveç ve İsviçre gibi 11 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Kurduğumuz atölyede genç kızlar, çocuklar, ev kadınları 3 ile 4 hafta içerisinde işimizi öğrenebilir, yeterki azmetsinler. Biz de bunun için eğitim bantları kurduk. Yazıhan ilçesine ustamızı gönderdik, personelleri eğitiyoruz. İnşallah yakın zamanda Battalgazi ve Hekimhan'da da böyle bir girişimimiz olacak. Türkiye'nin sayılı bünyesinde entegre olmuş 3-5 tesisinden biriyiz. Bu da Malatya için bir gurur kaynağı olmalı."

"Amacım babamın maneviyatıydı"

Fabrikada şu an da 300 kişinin çalıştığını aktaran Tanrıverdi, kapasitenin bin 100-bin 200 kişi arasında olduğunu belirtti.

Tanrıverdi, ihracata yönelik üretim yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İç piyasaya üretimimiz yok, tamamen ihracata yönelik üretim yapıyoruz. Babamın ölmeden önceki isteği doğrultusunda burayı kurmaya karar verdik. Tek amacım babamın maneviyatıydı. Başka hiçbir amacım yok. Sebebi ise burada çalışacak insan sayısının çok olması ve bu insanların kahvelerden, sokaklardan toplanıp burada üretime destek olmaları, üretime katkı sağlayabilmeleri, kazanç sağlayabilmeleridir. Şu an bu tesis 13 bin metrekare, 45 milyon liraya yakın bir maliyeti oldu."

"2 milyon lira gelir elde ettik"

Tesisin şu an tam kapasite ile çalışmadığını anlatan Tanrıverdi, fabrikanın tam olarak çalışmasıyla daha güzel işler yapacaklarını ifade etti.

Tanrıverdi, fabrikayı haziran ayında kurduklarını, şimdiye kadar yaptıkları üretimden 2 milyon lira gelir elde ettiklerini sözlerine ekledi.