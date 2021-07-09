Babasının yanlışlıkla ezdiği 3 yaşındaki Zeynep'e gözyaşı: 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmişti - Son Dakika

Babasının yanlışlıkla ezdiği 3 yaşındaki Zeynep'e gözyaşı: 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmişti

ORDU - Ordu'nun İkizce ilçesine 80 yıllık yapılacak yol için İstanbul'dan baba evine gelen Ünal Bektaş'ın kullandığı arabasıyla yanlışlıkla çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zeynep Bektaş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. 12 yıl önce evlenen ve bir türlü çocukları olmayan Ünal ile Nursel Bektaş çiftinin tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdikleri kızları Zeynep Bektaş'ın acısı bütün ailenin yürekleri dağladı.

7 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde İkizce'nin Seymenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, patika yoldan evlerine ulaşım sağlayan Ünal Bektaş, aracıyla geriye doğru geldiği sırada arka sağ tarafında duran kızı Zeynep'e çaptı. Çarpmanın etkisiyle Zeynep yere yığılırken, ailenin apar topar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı minik kız tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cenazede gözyaşları sel oldu

İkizce'nin Seymenli Mahallesi Küçükgeriş Camisi'nde cuma sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilen Minik Zeynep'in tabutunda baba Ünal Bektaş gözyaşlarına boğulurken, anne Nursel Bektaş ise ailesinin tesellisiyle evinde ağladı. Kılınan namazının ardından Zeynep'in cenazesi ise aile kabristanlığında toprağa verildi.

Torununu yıllardır özlemle beklediklerini söyleyen dede Şükrü Tombul, "Babasıyla annesi torunumu benim eve bırakacakları zaman kenarda duran torunum arabanın sağ tarafına düşmüş. Kızım ve damadımda ne olduğunu bilmeden aldıkları gibi hastaneye yetiştiriyorlar torunumu. İlk sağlık ocağına ardından ise Ünye Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Zaten orada torunum ölmüş" dedi.

Dede Ali Bektaş, "Ben evin önünde taş örüyordum. Çocuk beyaz bir gelinlik giyerek bize el salladı. Oğlumun arabasından eve vardıklarında gelinim arabadan indikten sonra torunumda iniyor. Çocuğu arkada göremedikleri için arkada yere düşüyor. Torunum çok akıllıydı. Hatta benimle beraber namaz kılardı. Bu çocuk için benim oğlum yıllarca uğraştı. Torunum dünyaya geldi, akıllı ve zekiydi. Oğlum evin önündeki yol için İstanbul'dan gelmişti. Yolun bitmesine kadar İkizce'de kalacaktı" diye konuştu.

Torununun yolu göremediğini söyleyen Babaanne Sünkar Bektaş, "6 aydır benim çocuğum yol için uğraştı. Sağ olsun belediye yollarımızı yaptı ama Zeynep'ime nasip olmadı. Başkanımız 'senin için bu yolları yapıyorum' dedi. Ama torunum yol yüzü göremedi. 3 sene önce Zeynep tüp bebek yöntemiyle oldu. Çocukları hiç olmamıştı" şeklinde konuştu.

Minik Zeynep'in anneannesi Hatice Tombul, "Torunum arabanın arkasında yatıyor bembeyaz kıyafetiyle. Herkes başına toplaşmış torunumun. Sonra hastaneye kaldırmışlar. Torunumu kaybettik" ifadelerini kullandı.