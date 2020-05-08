Babasının yardım istediği Abdurrahman'ın nakile ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

ADANA'da Muhlis Julli, 'lösemi' hastası oğlu 2 yaşındaki Abdurrahman'ın kemik iliği nakline ihtiyacı olduğunu öne sürüp, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gelemeyen Suriye'deki eşi ve kızının iliğinin uyumlu olabileceğini belirterek Türkiye'ye alınması için çağrıda bulundu. Ancak hastanede tedavi gören küçük Abdurrahman'ın kemik iliği nakline ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin ikinci çocukları Abdurrahman'a doğuştan lösemi teşhisi kondu. İdlib'de tedavi gören Abdurrahman ile birlikte Türkiye'ye gelen Muhlis Julli, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşamaya başladı. Küçük Abdurrahman, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hemotoloji servisinde tedaviye alındı.

EŞİ VE DİĞER ÇOCUĞUNUN GELMESİNİ İSTİYOR

Çocuğunun durumunun günden güne kötüye gittiğini belirten Muhlis Julli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan yardım beklediğini kaydederek, "Çocuğumun vücudunda damarları tıkandığı için göğsünden bir kanal açtılar. Orası da enfeksiyon kaptı ve enfeksiyonun kana karışma riski var. Çocuğum kemoterapi görüyor ve ilacın dozunu da artırdılar. Kemik iliği nakli olabileceği dolayısıyla ailemin Suriye'den getirmek için başvuruda bulundum. Hatay İl Göç İdaresi'nden ailemin bilgilerini istediler. Tüm evrakları tamamladım sadece onay beklendiği söylendi. Artık dayanamıyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.

NAKİLE İHTİYACI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hastaneden alınan bilgilere göre, Çocuk Hematoloji Polikliniği'ne kan değerlerinde düşüklük nedeniyle getirilen küçük Abdurrahman'ın nakile ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı. Hastane yetkilileri, Abdurrahman Julli'ye kemik iliği incelemesi yapıldığı, Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı konularak tedavisine başlandığı, takiplerinde yapılan tetkikler ile 'düşük risk' grubunda olduğu bu nedenle 'kemoterapi' uygulandığı, kemik iliği nakline ihtiyaç duyulmadığını kaydetti. Abdurrahman Julli'nin kemoterapi ile tedavisinin sürdüğü, herhangi bir aksama bulunmadığı ifade edildi.