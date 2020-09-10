Babasının yarım asırlık mesleğini 25 yıldır sürdürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yaşayan 34 yaşındaki Ahmet Ceyhan, berber olan babasının 51 yıl boyunca icra ettiği ve kendisine öğrettiği mesleğini 25 yıldır sürdürüyor.

Onikişubat ilçesindeki dükkanında müşterilerini kabul eden Ahmet Ceyhan, ilkokul yıllarında babasının yanında çıraklık yaparak berberliği öğrenmeye başladı.

Ceyhan, 10-15 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Fizyonomik Saç Kesim Yarışması'nda Kahramanmaraş'ı temsil ederek Türkiye ikincisi oldu.

Babasının 1966 yılından beri icra ettiği berberliği 9 yaşında öğrenmeye başlayan ve çeyrek asırdır sürdüren Ceyhan, babasını yol gösterici olarak görüyor.

Ceyhan, AA muhabirine, çocukken babasının kendisine haftalık vermesi ve müşterilerden bahşiş almasının kendine bu mesleği cazip gösterdiğini söyledi.

Para kazanmaya başlayınca mesleğini daha çok sevmeye başladığını ifade eden Ceyhan, "Kazandığım parayla okuldaki ihtiyaçlarımı karşıladım. Zamanla olayın ticari boyutundan ziyade esnaflığın daha önemli olduğunu babamdan öğrendim. Lise yıllarında da babamın yanında çalışmayı sürdürdüm." dedi.

Esnaflık ile ustalığın farklı olduğunu anlatan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Babamızın bu bağlamda bize esnaflığı çok iyi aşıladığına inanıyorum. Çünkü esnaflıkta her ne olursa olsun sevmek zorundasınız. Sevmek ise başarının temel taşıdır. Ben bugüne kadar 'İnsanlara saç ve sakal bakımlarında, modellerinde daha iyiyi nasıl yapabiliriz?' bunu düşündüm. Babamdan öğrendiğim bu mesleği 25 yıldır sürdürüyorum ve inşallah bundan sonra da devam edeceğim. Şu anda 10 yaşındaki oğlum Berat da benim yanımda işi öğreniyor."

Baba Mevlüt Ceyhan ise 9 çocuğu içerisinde kendisinin mesleğini öğrenen Ahmet'in ülke genelinde derece yapmasının kendisini çok mutlu ettiğini ve oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

Ahmet Ceyhan'ın oğlu 10 yaşındaki Berat Ceyhan ise dedesinden babasına kalan mesleği öğrenmenin kendini mutlu ettiğini, burada derslerini de ihmal etmeyerek sürdürdüğünü kaydetti.