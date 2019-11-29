Babasının yerine geçti, maç konuşması yaptı

Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Edwards, antrenmanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Edwards'ın kalp krizi geçirdiği bildirilirken, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Christian Edwards'ın rahatsızlanması üzerine işleri 12 yaşındaki oğlu Isaac devraldı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Edwards'ın 12 yaşındaki oğlunun, soyunma odasında futbolculara "Yeterince iyi değilsiniz" diye bağırdığı görüntüler sosyal medya üzerinden oldukça ilgi gördü.
class="twitter-tweet"> Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı'nın kalp krizi geçiren teknik direktörü yerine 12 yaşındaki oğlu takım konuşması yaptınca ortaya bu görüntüler çıktı... href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://t.co/pJw5lo5SfE">pic.twitter.com/pJw5lo5SfE Spor Arena (@sporarena) href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/sporarena/status/1200318877823049728'ref_src=twsrc^tfw">November 29, 2019
Cardiff
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Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı'nın kalp krizi geçiren
teknik direktörü yerine 12 yaşındaki oğlu takım konuşması yaptınca
ortaya bu görüntüler çıktı... href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://t.co/pJw5lo5SfE">pic.twitter.com/pJw5lo5SfE
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29, 2019