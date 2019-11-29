Son Dakika Haberleri: Babasının yerine geçti, maç konuşması yaptı
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Babasının yerine geçti, maç konuşması yaptı

6 saat önce

Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Edwards, antrenmanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Babasının yerine geçti, maç konuşması yaptı, System.String[]

Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Edwards, antrenmanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Edwards'ın kalp krizi geçirdiği bildirilirken, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Christian Edwards'ın rahatsızlanması üzerine işleri 12 yaşındaki oğlu Isaac devraldı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.


Edwards'ın 12 yaşındaki oğlunun, soyunma odasında futbolculara "Yeterince iyi değilsiniz" diye bağırdığı görüntüler sosyal medya üzerinden oldukça ilgi gördü.


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Cardiff

Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı'nın kalp krizi geçiren

teknik direktörü yerine 12 yaşındaki oğlu takım konuşması yaptınca

ortaya bu görüntüler çıktı...

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29, 2019



Kalp Krizi, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:16 
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