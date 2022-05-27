Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

27.05.2022 22:21
Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de yokuş yukarı çıkarken geri kaçan traktörden düşerek hayatını kaybeden ve geçtiğimiz yıl da aynı şekilde babası ölen kadın çiftçi, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Denizli'de yokuş yukarı çıkarken geri kaçan traktörden düşerek hayatını kaybeden ve geçtiğimiz yıl da aynı şekilde babası ölen kadın çiftçi, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Belenardıç Mahallesi'nde meydana gelen kazada; 2 çocuk annesi Raziye Arslan (51), tarlaya gitmek için 20 PU 352 plakalı traktörüyle yola çıktı. Tam bu esnada yokuş yukarı çıkan Arslan, traktörü geri kaçırması sonucu yere düşerek kafasını vurdu. Kendisine ulaşamayan yakınları yaklaşık 2 saat boyunca aradıkları Arslan'ı, traktörün yanında hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine giden sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışmak için tarlaya giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Raziye Arslan'ın, geçen yıl da babası Yusuf Oka'yı traktör kazasına kurban verdiği öğrenildi. Yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Raziye Aslan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Belenardıç Mahallesi'ne getirildi. Aslan'ın cenazesi Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Çiftçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasıyla aynı kaderi paylaşan kadın çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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