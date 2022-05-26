Babasıyla aynı kaderi paylaştı - Son Dakika
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Babasıyla aynı kaderi paylaştı

26.05.2022 20:57
Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Denizli'de yokuş yukarı çıkarken geri kaçan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'de yokuş yukarı çıkarken geri kaçan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti. Kadın sürücünün babasının da geçen yıl traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Belenardıç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Raziye Arslan (51), tarlaya gitmek için 20 PU 352 plakalı traktörüyle yola çıktı. Tam bu esnada yokuş yukarı çıkan Arslan, traktörü geri kaçırması sonucu yere düşerek kafasını vurdu. Kendisine ulaşamayan yakınları yaklaşık 2 saat boyunca aradıkları Arslan'ı, traktörün yanında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

BABASINI GEÇEN SENE TRAKTÖR KAZASINDA KAYBETMİŞ

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın, geçen sene babası Yusuf Oka'nın da traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Babasıyla aynı kaderi paylaşan Arslan'ın acı haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Elyesa Polat – İHA)

Babasıyla aynı kaderi paylaştı
Babasıyla aynı kaderi paylaştı
Babasıyla aynı kaderi paylaştı
Babasıyla aynı kaderi paylaştı
Babasıyla aynı kaderi paylaştı

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Traktör, Güncel, Son Dakika

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