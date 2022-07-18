Babasıyla bina yıkımında çalışan 17 yaşındaki çocuğun üzerine kolon devrildi - Son Dakika
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Babasıyla bina yıkımında çalışan 17 yaşındaki çocuğun üzerine kolon devrildi

18.07.2022 16:17

Babasıyla bina yıkımında çalışan 17 yaşındaki çocuğun üzerine kolon devrildi Eskişehir'de, babasıyla birlikte bir binanın yıkımında çalışan 17 yaşındaki işçi, yıkım esnasında üzerine kolon devrilmesi sonucu yaralandı.

Babasıyla bina yıkımında çalışan 17 yaşındaki çocuğun üzerine kolon devrildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, babasıyla birlikte bir binanın yıkımında çalışan 17 yaşındaki işçi, yıkım esnasında üzerine kolon devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında göçük meydana geldi, babasıyla birlikte çalışan 17 yaşındaki U.B.'nin üzerine kolon devrildi. Yardımı koşan baba ve diğer işçiler, yaralıyı kendi imkanlarıyla binanın dışına çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralı U.B. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. U.B.'nin bacağından yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasıyla bina yıkımında çalışan 17 yaşındaki çocuğun üzerine kolon devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasıyla bina yıkımında çalışan 17 yaşındaki çocuğun üzerine kolon devrildi - Son Dakika
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