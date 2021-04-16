Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı "Annem duysa kalbine iner" dedi - Son Dakika

Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı, "Annem duysa kalbine iner" dedi

Plastik kasa hırsızlarını iş yeri sahibinin oğlu ve eşi yakaladı

Hırsızlık şüphelisi genç kendisine tepki gösteren işyeri sahibine "Aldıysak aldık. Şikayetçi oldun git karakola derdini anlat" diyerek yanıt verdi

ISPARTA - Isparta'da bir manavdan yaklaşık değeri 2 bin lira olan plastik kasaları çalan baba ve oğlu kaçarken yakalandı.

Olay gece saatlerinde Dere Mahallesi 117. Cadde üzerinde hizmet veren bir manav dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın önüne hurda arabasıyla yanaşan 2 şahıs, manavda bulunan plastik kasaları araca yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine şehir dışında bulunan iş yeri sahibi Ahmet K.,'nın oğlu ve eşi hırsızların peşine düşerek, eski devlet hastanesini kavşağında yakaladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, hırsızlık şüphelilerinin baba Mustafa G. ve oğlu Hasan G.olduğunu belirledi.

Polislere derdini anlatmaya çalınan Hasan G., "Annem duysa kalbine iner, ağır engelli zaten. Ödünç aldım, annemin cihazını yaptıracaktım. Bir daha yapmam" dedi.

"Şikayetçi oldun git karakola derdini anlat"

İş yerinin sahibini oğlu ve annesi de Hasan G.'ye tepki gösterdi. Hasan G., tepkilere, "Aldıysak aldık. Şikayetçi oldun git karakola derdini anlat" diyerek karşılık verdi.

Hasan G., kamyonetin arkasındaki kasaları tek tek indirerek, iş yeri sahibine teslim etti. Ahmet K., plastik kasaları aracına yükleyerek, dükkanının yolunu tuttu.

Baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.