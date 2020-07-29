Babasıyla birlikte öldürülen 10 yaşındaki İzzet, geçen yıl kalp ameliyatı olmuş (2) - Son Dakika

SALDIRIYA UĞRAYAN BABA VE OĞULUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKonya'da, dün silahlı saldırıya uğrayan Mevlüt Çakır ve oğlu İzzet Çakır'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Baba ve oğulun diş tedavisi ve bayram alışverişi için gittikleri Kadınhanı ilçesinde motosikletle caddeden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.