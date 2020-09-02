Babasıyla çektikleri videoyla duygulandıran Berna Toska, üniversitesine kavuştu - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda üniversite kazandığını babasıyla öğrendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan ve videosu büyük ilgi gören Berna Toska, yerleştiği bölümü görmek için Akdeniz Üniversitesine geldi.

Sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni toplayan videonun ardından kazandığı üniversitenin bulunduğu Antalya'ya, Sakarya'dan babasıyla gelen 18 yaşındaki Toska, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Diş Hekimliği Fakültesini gezdi.

Berna Toska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paylaştıkları videodan sonra olumlu dönüşler aldığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi yönetiminin de kendisine dönüş yaptığını vurgulayan Toska, "Antalya'nın bize kucak açması bizim buraya gelme isteğimizi daha da artırdı. Bir an önce gelmek istedim. Fakültemi çok beğendim. Gerçekten çok mutluyum, üniversitenin güzel olduğuna dair duyumlar alıyordum. Gelip bizzat burada kampüsü ve şehri görmek daha çok mutlu etti beni. Burayı çok sevdim, çok mutlu olacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Sosyal medyadaki paylaşımların ve oluşan ilginin üniversiteye başlayışının hikayesi haline geldiğini anlatan Toska, Akdeniz Üniversitesinde olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Toska, böyle bir videonun ortaya çıkacağını tahmin etmediğini ancak insanlarla sevincini paylaşmanın özel bir his olduğunu, mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını dile getirdi.

"Tüm çocuklarımızı okutalım"

Kızının mutluluğuna şahit olan baba Adem Toska ise üniversite yerleşkesine girdiği anda onurlandığını ve kızıyla bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

Kız erkek ayrımı yapmadan tüm çocukların okutulması, onlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Toska, "Aslında insanlar bize hep üniversitenin açılacağı zaman gelmemizi tavsiye etti ama biz bekleyemedik. Üniversiteyi görmek istedik. Buradan babalara seslenmek istiyorum, lütfen kızlarımıza sahip çıkalım, onlar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.