Avcılar'da köpek saldırısını yaşayan çocuk dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
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Avcılar'da köpek saldırısını yaşayan çocuk dehşet anlarını anlattı

09.04.2022 12:14
Avcılar'da köpek saldırısını yaşayan çocuk dehşet anlarını anlattı

Avcılar'da, okula gitmek için babasıyla servisi beklediği sırada köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Avcılar'da, okula gitmek için babasıyla servisi beklediği sırada köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ömer Karadağ, "Birden 4 köpek üstümüze gelmeye başladı, buraları evi gibi görüyorlar" dedi.

Olay, dün saat 11.40 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde yaşanmıştı. Aziz Karadağ, 8 yaşındaki oğlunu servise bindirmek için sitenin önüne çıkarmış ve burada servis beklediği sırada oğlu ve kendisine köpek saldırmıştı. Köpeklerin saldırısıyla ufak çocuk, babasının arkasına saklanmış ve Baba Aziz Karadağ, köpeklere doğru tekmeler savurarak kendini ve oğlunu korumaya çalışmıştı.

"4 köpek birden üstümüze saldırmaya başladı"

Köpek saldırısının olduğu yere gelen 2. sınıf öğrencisi Ömer Karadağ, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ömer Karadağ, "Biz babamla burada yolda yürüyorduk. Sonra aniden 4 köpek üstümüze gelmeye başladı. Babamın ayaklarını kaldırmasıyla köpekler, yandaki dükkanlara kaçtı. Korktum, bazen eski evimizde saldırı oluyordu ama orada köpekler bir yerde kilitli duruyordu. Burada 6-7 tane köpek geziyor. Burayı evi gibi görüyor, buradan ayrılmıyorlar" diye konuştu.

Daha sonra konuşan sitenin güvenlik görevlisi Erdinç Çelik, "Haftada iki üç vaka oluyor. Çocuklara saldırıyor, dün akşam en son saldırdı. burada sürü halinde geziyorlar. Bu olaylarla devam karşılaşıyoruz. Özellikle çocuklara çok saldırı oluyor. Belediyeden ekipler toplamaya gelmişti ama köpekler açık arazide kaçmaya başladı. Bizler büyük sopalarla kovuyoruz. Çocuklar da tedirgin bizler de tedirginiz" diye anlattı.

Kendi çocuğunun daha önce saldırıya uğradığını anlatan site sakini Sami Çakır, "Tekstil işi yaptığımız için sabah erken saatlerde 05.45-06.00 gibi evden çıkıyoruz. Köpekler o sessizlikte hemen saldırıya geçiyor. Büyük oğlum var, o da diyor ki sokak başına geldiğimde hemen saldırıya geçiyorlar. Tek gördüklerinde daha saldırgan hale geliyorlar" dedi. - İSTANBUL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da köpek saldırısını yaşayan çocuk dehşet anlarını anlattı - Son Dakika


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