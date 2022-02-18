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Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı - Son Dakika

Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı

18.02.2022 11:27
Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iddiaya göre babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç, sinirlenerek kendini bıçakladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iddiaya göre babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç, sinirlenerek kendini bıçakladı.

Olay, dün Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Oymak Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir sebeple babasıyla tartışan 16 yaşındaki M.M.Ö., tartışmanın büyümesiyle kendini karnından bıçakladı. Olayı gören aile bireyleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu ambulansa alarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı
Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı

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Kocaeli, Körfez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı - Son Dakika


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