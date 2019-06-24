Son Dakika Haberleri: Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı
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Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde babasıyla tartışan 10 yaşındaki bir çocuk oturdukları apartmanın 3. katından atlayarak ağır yaralandı.

Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde babasıyla tartışan 10 yaşındaki bir çocuk oturdukları apartmanın 3. katından atlayarak ağır yaralandı. Olay, Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 3. katında Y. B. (10) bilinmeyen bir nedenle babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Y.B., kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Yenikent, Kocaeli, Derince, Güncel
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