Babasıyla Tartışan Genç, Sırtına Saplanan Makasla Yaralandı
42 dakika önce
Kahramanmaraş'ta babasıyla tartıştıktan sonra yaralanan 15 yaşındaki genç, sırtındaki makasla hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş
'ta babasıyla tartıştıktan sonra yaralanan 15 yaşındaki genç, sırtındaki makasla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Dulkadiroğlu
ilçesi Sütçü İmam Mahallesi 7. sokakta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adem Ü. (47) ile oğlu Ş.Ü. (15) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ş.Ü.'nün sırtına makas saplandı. Sırtındaki makasla Necip Fazıl Şehir Hastanesi
ek binasına kaldırılan Ş.Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Oğlunun yaralanmasına neden olan baba Adem Ü. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:16 Kaynak: İHA
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