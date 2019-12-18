Babasıyla tartışan kişi, kaldırım taşlarıyla otomobile zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babasıyla tartışan kişi, kaldırım taşlarıyla otomobile zarar verdi - Son Dakika

Babasıyla tartışan kişi, kaldırım taşlarıyla otomobile zarar verdi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında babasına ait otomobile taşlarla zarar verdi.

Babasıyla tartışan kişi, kaldırım taşlarıyla otomobile zarar verdi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında babasına ait otomobile taşlarla zarar verdi.

Mahmudiye Mahallesi'nde Resul M. (57), yanına oğlu Bahattin M'yi (31) alarak 16 CBS 62 plakalı otomobiliyle markete gitti.

Markete borcunu ödeyen sürücü ile oğlu arasında evlerine dönmek için araca bindiklerinde tartışma çıktı.

Psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilen Bahattin M, otomobili kullanmak istemesine karşı çıkan babasını darbetmeye çalıştı.

Bir süre sonra otomobilden inen Bahattin M, kaldırımdan söktüğü taşlarla aracın camlarını kırdı, kaportasının bazı yerlerini ezdi.

Çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bahattin M. ile babası Resul M, olay yerine gelen ekipler tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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