Babasıyla yaptığı antrenmanlar Beyza'yı şampiyonluğa taşıdı

Öğretmen babasının yönlendirmesiyle tekvandoya başlayan Elif Beyza Tuna, bu branşta kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Safiye- Mehmet Tuna çiftinin iki kızından 14 yaşındaki Elif Beyza, yaklaşık 3 yıl önce babasının yönlendirmesiyle Tokat Uçtu Spor Kulübünde tekvandoya başladı.

Elif Beyza'yı antrenmanlara götüren baba Mehmet Tuna, zaman içinde kızıyla çalışmaya başladı. Bir okulda müdür olarak görev yapan Tuna, kızına sporda başarılı olması için her türlü desteği veriyor.

Bugüne kadar çeşitli başarılar elde eden Elif Beyza, geçen yıl Düzce'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 47 kiloda Türkiye şampiyonu, Konya'da gerçekleştirilen Ortaokullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda ise 44 kiloda üçüncü oldu.

Elif Beyza Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandonun hayatında birçok şeyi değiştirdiğini söyledi.

Tekvandoda hedeflerinin olduğunu belirten Elif Beyza, "Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Babamla antrenmanlarım eğlenceli geçiyor. Babama vurmak içimi biraz acıtıyor ama aynı zamanda çok eğlenceli." diye konuştu.

Babasının yelek ve kask takarak kendisini çalıştırdığını anlatan Elif Beyza, salon dışında antrenmanları eve taşıdıklarını dile getirdi.

Baba Mehmet Tuna: "Hayatımız tekvando oldu"

Baba Mehmet Tuna, çocuklarının akademik başarıların yanı sıra çocukluklarını da yaşamaları gerektiğini düşündüğünü kaydederek, "Çocuklar hafta içi okula gidiyor. Hafta sonları da kurs ve etütteler. Çocuklar, çocukluklarını yaşayamıyor. Ben kızımın böyle bir çocukluk yaşamasını istemedim." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle kızını spora yönlendirdiğini ve birçok olumlu sonuç aldığını aktaran Tuna, şöyle devam etti:

"Yaptığı spor akademik başarısını düşürmedi, arttırdı. Kendine güveni geldi. Diğer velilere de bunu tavsiye ederim. Kızım iki yılda ciddi başarılar elde etti. İlk başlarda kızım diğer sporcularla antrenman yapıyordu. Daha sonra koruma yeleği ve kask alarak kızımla antrenmana başladım. Kızım beni kum torbası niyetine kullanıyor. Artık daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarımız salonda bitmiyor. Evde mutfakta, koridorda antrenmanlarımız devam ediyor. Evde kızımla karşılaştığımda savunmaya geçiyorum çünkü kızımın bana vuracağını biliyorum. Evde de antrenmanlarımız devam ediyor. Hayatımız tekvando oldu."

Tekvando Milli Takımı Antrenörü Turan Güldür ise baba ve kızının birlikte yaptığı antrenmanın diğer velilere de örnek olduğunu söyledi.

"Son yıllarda salonumuzda kız babalarının sayısı arttı." diyen Güldür, kız çocuklarının babalarına daha düşkün olduğu, babalar kızlarına destek olduğunda ise başarının geldiği değerlendirmesinde bulundu.