Babasız çocukların bisiklet sevinci - Son Dakika

Babasız çocukların bisiklet sevinci

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İHH Kuveyt Konutlarında ikamet eden babasız 42 çocuk için hayırsever iş adamı tarafından gönderilen bisikletleri dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İHH Kuveyt Konutlarında ikamet eden babasız 42 çocuk için hayırsever iş adamı tarafından gönderilen bisikletleri dağıtarak yüzlerini güldürdü.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi

Edremit Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte vatandaşın sıkıntılarını dinlemek ve sorunları yerinde görmek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Vekili Kerem Baynal'ın öncülüğünde İHH Kuveyt Konutlarında yapılan toplantı sonrası çocuklar bisiklet talebinde bulunmuştu. Çocukların bu talebine kayıtsız kalmayan hayırsever bir iş adamı ise 42 evin bulunduğu konutlara 42 adet bisiklet gönderdi. İHH Kuveyt Konutlarındaki ailelerin çocukları için özel olarak gönderilen bisikletler toplantı öncesi çocuklara verildi.

Van'da 2011 yılında yaşanan deprem sonrası eşi vefat eden aileler için yaptırılan İHH Kuveyt Konutlarını ziyaret eden Başkan Say, burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Çeşitli çalışmaların yapılması için gerçekleştirilen toplantı öncesi Başkan Say, hayırsever iş adamı tarafından gönderilen bisikletleri teslim etti. Bisiklet dağıtımı öncesi çocukların sevincine ortak olan Başkan Say, beraberinde Edremit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kerem Baynal ile birlikte çocuklarla sohbet etti. Başkan Say, İHH temsilcilerine de konutlara göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür etti.

"Çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapıyoruz"

Daha sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Say, belediyenin düzenlemiş olduğu bir önceki toplantı sonrası çocuklardan bisiklet talebinin geldiğini belirtti. Çocukların bu talebine hayırsever bir iş adamının kayıtsız kalmadığını vurgulayan Başkan Say, "Her bir aileye, her bir eve verilecek şekilde hayırsever iş adamımızca gönderilen bisikletlerin dağıtımına vesile olduk. Edremit Belediyesi olarak biz de çocuklarımıza kasklarını temin edeceğiz. Gönül isterdi ki Edremit'teki, Van'daki bütün çocukların bisikleti olsun. Bu noktada elimizden geldiğince çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapıyoruz. Ben özellikle bisikletleri gönderen iş adamımıza, hemşehrimize gönülden teşekkür ediyorum. Gönüllere dokunma, çocukların kalbine dokunma noktasında bizleri de vesile etti, bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer anlamda da konutlarımızın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların talepleri yerinde dinlendi

Bisikletlerin dağıtımı sonrası yapılan konuşmanın ardından Başkan Say, konutlarda ikamet eden kadınlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Say, konut sakinlerinin çevre düzenlemesi, park, market, doğalgaz, internet altyapısı, çevre aydınlatması ve kamelya gibi taleplerini not aldı. Bazı çalışmaların başlaması noktasında gerekli talimatları veren Başkan Say, bazı talepleri ise ilgili kurumlar aracılığı ile çözmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Dağıtılan bisikletlerden dolayı mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar ve anneleri ise Başkan Say ve hayırsever iş adamına teşekkür ettiler. - VAN

Edremit, İHH, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Babasız çocukların bisiklet sevinci - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:35 İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:43 Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:13
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
18:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:55:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasız çocukların bisiklet sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]