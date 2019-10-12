Son Dakika Haberleri: Babaya son bakış
Son Dakika Güncel Babaya son bakış

Babaya son bakış

1 saat önce

Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokakta şehit olan Mehmet Şirin Demir ve 7 sivil şehit toprağa verildi.

Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokakta şehit olan Mehmet Şirin Demir ve 7 sivil şehit toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde, Nusaybin'de terör örgütü YPG, PKK işgali altındaki Kamışlı'dan sivilleri hedef alarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırıda hayatını kaybeden 8 sivil şehit sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camisine getirildi. TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in manavlık yapan babası Mehmet Şirin Demir (50) cenazesi kılınan namaz sonrası Hacılar Mezarlığına defnedildi.

Defin esnasında TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir, "İnşallah şehit oldun babam, hakkını helal et babam, doyamadım sana baba" ağıtları yaktı.

(Murat Başal/İHA)

Babaya son bakış

Mehmet Şirin, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Şirin Demir'in cenazesinde, kızının düğününde giymek için aldığı takım elbise tabutun üzerine bırakıldı
Terör örgütü PKK/YPG Nusaybin'deki sivilleri böyle vurdu Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Türkiye tek yürek olmuşken, 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'macera' olarak değerlendirmesi tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:15:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babaya son bakış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]