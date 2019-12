Babaya veda sözü:

Altay'ın genç yeteneği Eren Erdoğan, geçen hafta hayatını kaybeden babasına, "Büyük futbolcu olacağım" sözünü verdi.



Altay altyapısından yetişen ve oyun stiliyle İbrahim Akın'ın veliahtı olarak gösterilen siyah-beyazlıların genç yeteneği Eren Erdoğan, geçtiğiniz hafta ani bir rahatsızlık sebebiyle babasını kaybetmişti. Torbalıspor'un 90'lı yıllardaki başarılı kadrosunda kaptanlık yapmış babası Yusuf Erdoğan'ı kaybetmenin acısını yaşarken, genç yetenek babasına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etti. Eren, ölen babasına şu satırlarla başarı sözü verdi:



"Senin bu hayatta herkese iyiliğin dokunmuştur. Giderken bile iki kişiye can verip gittin. En büyük hayalin benim büyük bir futbolcu olmamdı. Allah şahidim olsun ki her maçıma senin için çıkıp, her golümü sana armağan edeceğim. Çok çalışarak, büyük bir futbolcu olup seni gururlandıracağım. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için gurur duyuyorum, babam! Aslan babam Seni çok seviyorum, mekanın cennet olsun, rahat uyu."



Eren, Altay'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Mardin BŞB Başakspor mücadelesinde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar tarafından müsabakanın 80. dakikasında oyuna alınmış, 91. dakikada attığı jeneriklik gol ile de dikkatleri üzerine çekmişti. - İZMİR