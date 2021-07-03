Babayla kızın sahte para tezgahını polis bozdu - Son Dakika

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadının sahte 50 dolarla alışveriş yaptığının belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 482 bin 110 lira olan sahte 282 bin 300 dolar ele geçirildi. Baba ile kızın gözaltına alındığı operasyon kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden alışveriş yapan kadın 50 dolar ödeme yaptı. Ardından da kadına 272 lira para üstü verildi. Kadının iş yerinden ayrılmasının ardından 50 doların sahte anlayan esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine başlatılan araştırmada olduğunun şüpheli şahsın olay yerine geldiği araç tespit edildi ve A.A.(54) ile kızı A.A.(26) olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Baba ile kızın üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 482 bin 110 lira olan ve sahte olduğu değerlendirilen 282 bin 300 dolar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen A.A.(26) isimli kadın hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.A.(54) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL