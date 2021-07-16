Babel'den sürpriz Van Aanholt hamlesi! Yıldız futbolcuyu Galatasaray'a çağırdığı yoruma beğeni yağdı

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Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u renklerine katmak istiyor. Bu transfer için büyük çaba harcayan yönetime, Ryan Babel'den destek geldi.

RYAN BABEL'DEN VAN AANHOLT'A DAVET

Ryan Babel, Galatasaray'ın gündeminde olan ve Crystal Palace'taki kontratının bitiminin ardından boşta olan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un paylaşımının altına ''Come to Galatasaray'' mesajını bıraktı ve bu mesaj kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gündeme oturdu.