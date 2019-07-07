Babel'den yeni sezon mesajı
1 saat önce
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:11 Kaynak: AA
'ın yeni transferi Ryan Babel
, yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu, sosyal medya hesabından hırslı bir yüz ifadesinin bulunduğu ve ağzına "photoshop" ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Babel, fotoğrafına, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım." notunu ekledi.
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