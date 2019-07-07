Son Dakika Haberleri: Babel'den yeni sezon mesajı
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Babel'den yeni sezon mesajı

1 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.

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Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu, sosyal medya hesabından hırslı bir yüz ifadesinin bulunduğu ve ağzına "photoshop" ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Babel, fotoğrafına, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım." notunu ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:11 Kaynak: AA
Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Spor
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