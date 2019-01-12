Son Dakika Haberleri: Babel Fulham Yolcusu

Babel Fulham Yolcusu

1 saat önce

Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'in İngiliz ekibi Fulham ile anlaştığı ifade edildi.

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Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'in İngiliz ekibi Fulham ile anlaştığı ifade edildi. Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'in, 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibi Fulham ile anlaştığı iddia edildi. Babel'in hafta içinde sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Beşiktaş iki ay önce yıllık 2.2 milyon Euro ile yeni sözleşme önermiş, Hollandalı oyuncu 3.5 milyon Euro istemişti. Babel geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden bir taraftara küfür etmiş ve siyah-beyazlı kulüp de savunmasını istemişti. Babel'in o zamandan beri gitmek istediği biliniyor. Transfer iddialarının ardından Babel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uçan kartal paylaşımı ile adeta "Kartal yuvadan uçuyor" mesajı verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

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