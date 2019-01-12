Babel Fulham Yolcusu
1 saat önce
Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'in İngiliz ekibi Fulham ile anlaştığı ifade edildi.
Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel
'in İngiliz ekibi Fulham
ile anlaştığı ifade edildi. Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'in, 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibi Fulham ile anlaştığı iddia edildi. Babel'in hafta içinde sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Beşiktaş iki ay önce yıllık 2.2 milyon Euro ile yeni sözleşme önermiş, Hollandalı oyuncu 3.5 milyon Euro istemişti. Babel geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden bir taraftara küfür etmiş ve siyah-beyazlı kulüp de savunmasını istemişti. Babel'in o zamandan beri gitmek istediği biliniyor. Transfer iddialarının ardından Babel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uçan kartal paylaşımı ile adeta "Kartal
yuvadan uçuyor" mesajı verdi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın Hollandalı Yıldızı Ryan Babel, İngiliz Ekibi Fulham ile Anlaştı
Hurdacıda Kesilen Tanktan Yayılan Koku Mahalleliyi Sokağa Döktü
İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!
Meteoroloji Uyarmıştı! Beklenen Kar Yağışı Çorlu'da Başladı