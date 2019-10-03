Son Dakika Haberleri: Babel krizi! Şok tepki...
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Babel krizi! Şok tepki...

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi.


Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti.


Öyleki Terim, Paris Saint Germain maçında yıldız isim kenara geldiğinde şok bir tepki gösterdi...


YILDA 4.3 MİLYON EURO KAZANIYOR


Taraftarlar Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.


Hollandalı yıldız gelen eleştiriler sonrasında çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu.


İmza parası ve bonuslarla yılda 4.3 milyon Euro kazanan Babel'in ilk 11'deki yeri de tehlikede.


Gençlerbirliği maçında yedek soyunacak olan Hollandalı, milli arada da toparlanamazsa kulübeye mahkum olabilir.


FATİH TERİM'DEN ŞOK TEPKİ


Fatih Terim çenesindeki kırığa rağmen sahaya çıkan Belhanda'yı 62. dakikada Feghouli ile değiştirirken, oyuncusunun elini sıkarak kenara aldı.


Babel 64'te yerini Andone'ye bıraktı. Ancak kenara gelirken hocası Fatih Terim oyuncusuna bakmamayı tercih etti.


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Fatih Terim, Babel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:31 
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