Babel ve Belhanda kafa kafaya geldi

Galatasaray'da son dönemde tartışılan oyuncuların başında gelen Younes Belhanda ve Ryan Babel tartıştılar. İki yıldız futbolcunun arasındaki tartışma sert ve kısa sürdü. İki futbolcu bir an kafa kafaya geldi.



Galatasaray ilerleyen dakikalarda kontrolü alarak oyunu dengeledi.