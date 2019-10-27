Son Dakika Haberleri: Babel ve Belhanda kafa kafaya geldi
Son Dakika Spor Babel ve Belhanda kafa kafaya geldi

Babel ve Belhanda kafa kafaya geldi

1 saat önce

Galatasaray'da son dönemde tartışılan oyuncuların başında gelen Younes Belhanda ve Ryan Babel tartıştılar.

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Galatasaray'da son dönemde tartışılan oyuncuların başında gelen Younes Belhanda ve Ryan Babel tartıştılar. İki yıldız futbolcunun arasındaki tartışma sert ve kısa sürdü. İki futbolcu bir an kafa kafaya geldi.


Galatasaray ilerleyen dakikalarda kontrolü alarak oyunu dengeledi.

Younes Belhanda, Galatasaray, Ryan Babel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:32 
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