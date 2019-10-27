Babel ve Belhanda kafa kafaya geldi
1 saat önce
Galatasaray'da son dönemde tartışılan oyuncuların başında gelen Younes Belhanda ve Ryan Babel tartıştılar.
Galatasaray'da son dönemde tartışılan oyuncuların başında gelen Younes Belhanda ve Ryan Babel tartıştılar. İki yıldız futbolcunun arasındaki tartışma sert ve kısa sürdü. İki futbolcu bir an kafa kafaya geldi.
Galatasaray ilerleyen dakikalarda kontrolü alarak oyunu dengeledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:32
Beşiktaş evinde Galatasaray'a yenilmiyor! Galatasaray derbide yine gülemedi! Rıdvan Dilmen: Galatasaray ev kedisi gibiydi! Umut Nayir golü attı, maç sonu 3'lüsünü çektirdi!