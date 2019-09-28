Babel ve Max Kruse'den İstiklal Marşı jesti!
1 saat önce
Türk Telekom Stadı'nda santra vuruşu öncesinde İstiklal Marşı okunurken, seremonide yer alan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.
Türk Telekom Stadı'nda santra vuruşu öncesinde İstiklal Marşı okunurken, seremonide yer alan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.
İki yıldızın bu jesti büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:06
Luiz Gustavo gösterdiği performansla göz doldurdu Babel: Beraberlik adil sonuç Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kırıldı Cüneyt Çakır penaltı pozisyonu için 'VAR'a gitti, izleyince karar değiştirdi