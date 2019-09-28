Son Dakika Haberleri: Babel ve Max Kruse'den İstiklal Marşı jesti!
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Babel ve Max Kruse'den İstiklal Marşı jesti!

1 saat önce

Türk Telekom Stadı'nda santra vuruşu öncesinde İstiklal Marşı okunurken, seremonide yer alan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.

Babel ve Max Kruse'den İstiklal Marşı jesti!, System.String[]

Türk Telekom Stadı'nda santra vuruşu öncesinde İstiklal Marşı okunurken, seremonide yer alan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.


İki yıldızın bu jesti büyük beğeni topladı.

Türk Telekom, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:06 
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