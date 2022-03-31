Baben Sanat Atölyesi Balat'ta açıldı - Son Dakika
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Baben Sanat Atölyesi Balat'ta açıldı

31.03.2022 11:56
Baben Sanat Atölyesi Balat'ta açıldı

Farklı disiplinleri bir araya getirecek olan Baben Sanat Atölyesi, Balat'ta kapılarını sanatseverlere açtı.

Farklı disiplinleri bir araya getirecek olan Baben Sanat Atölyesi, Balat'ta kapılarını sanatseverlere açtı.

Farklı sanat branşlarının ve bu disiplinlerdeki farklı tarzların bir arada etkileşim içerisinde olmasını amaçlayan atölyede, sanat eğitimleri ve workshopların yanı sıra birçok söyleşi gerçekleştirilecek.

Baben Sanat Atölyesi ailesi ebru sanatçısı Funda Köz Demirçin ve Hülya Küçükali Guruhan, minyatür sanatçısı Hürriyet Gençbay ve Nilüfer Ersoy, hüsnü hat sanatçısı Güngör Demirtutan ve fotoğraf sanatçısı, yazar Ebru Durupınar'dan oluşuyor.

Kelime olarak göğe açılan kapı anlamına gelen Baben Sanat Atölyesi, galeri olarak da sergileme adına tüm sanatçılara açık olacak.

Atölye hakkında detaylı bilgi "www.babensanat.com" adresinden edinilebilir.

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Balat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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