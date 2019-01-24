Bâbertî Külliyesi'nde Yapılması Planlanan 'Ptt Bilgi Evi' İçin Protokol İmzalandı

Bayburt Üniversitesi ile PTT arasında arasındaki işbirliği, Baberti Külliyesi'ne yapılacak PTT Bilgi Evi için imzalanan protokolle genişletildi.

Bayburt Üniversitesi ile PTT arasında arasındaki işbirliği, Baberti Külliyesi'ne yapılacak PTT Bilgi Evi için imzalanan protokolle genişletildi.



Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine PTT adına Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut, Yapı İşleri Daire Başkanı M. Ertan Candaş, Bayburt Başmüdürü Mehmet Karabaş; Bayburt Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman katıldı.



Protokol hakkında bilgi veren Rektör Coşkun, PTT Yapı İşleri Daire Başkanlığın tarafından Baberti Külliyesi'ne inşa edilmesi düşünülen PTT Bilgi Evi'nin öğrencilere ve akademik personellere hizmet vereceğini ve Külliye'ye farklı bir hava kazandıracağını ifade etti. Coşkun, yapımını ve işletmesini PTT'nin üstleneceği Bilgi Evi'nin kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapacağını ve düşük fiyatlandırma-yüksek kaliteli hizmet ilkesiyle işletileceğini söyledi. Bilgi Evi'ni önümüzdeki akademik yıla yetiştirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Coşkun, anlamlı projeden dolayı Genel Müdür Yardımcısı Akbulut ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Akbulut ise, kurumsal politikalarının coğrafyaları yakınlaştırmak ve kültürleri birbirine bağlamak üzerine kurulduğunu ifade ederek, Külliye ortamında hayal ettikleri çeşitlilik ve kültür zenginliğini sezebildiklerini söyledi. Akbulut, PTT Bilgi Evi'nin öğrenciler başta olmak üzere tüm üniversite ailesine hayırlı olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi. - BAYBURT

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı

Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor

Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz

Emekliye Müjde: Maaşlara Bir Zam Daha Geliyor