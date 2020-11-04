Babil 18 . Bölüm 2.Fragman - Son Dakika

Babil 18 . Bölüm 2.Fragman
04.11.2020 13:43
Para en büyük sınav mı?İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanmasıyla alt üst olur.
Para en büyük sınav mı?
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın çocukluk arkadaşları Egemen'den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın tehlikeli iş adamı Süleyman'ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe, onun kurtarıcısı olabilecek mi?
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