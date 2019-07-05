Son Dakika Haberleri: 'Babil' dünya mirası listesine girdi
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'Babil' dünya mirası listesine girdi

59 dakika önce

UNESCO Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne aldıUNESCO'nun Dünya Miras Komitesi Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne aldığını duyurdu.

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UNESCO Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne aldı

UNESCO'nun Dünya Miras Komitesi Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne aldığını duyurdu. Bu alanın dünya mirası listesine girmesi için uzun zamandır çalışmalar yürüten Bağdat hükümeti ise yayınladığı açıklamada karardan memnun olduklarını belirtti. - BAĞDAT
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:10 Kaynak: İHA
Bağdat, Irak, Politika
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