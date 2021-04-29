Babis ve Zeman karşıtı gösteri - Son Dakika

Babis ve Zeman karşıtı gösteri
29.04.2021 22:01
Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Wenceslas Meydanı'nda, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Wenceslas Meydanı'nda, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi.
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