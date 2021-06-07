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Babüroğlu'nun cenazesini dadaşlar taşıdı - Son Dakika

Babüroğlu'nun cenazesini dadaşlar taşıdı

07.06.2021 16:09
Babüroğlu'nun cenazesini dadaşlar taşıdı, System.String[]

Türk siyaset ve bürokrasi hayatında önemli görevlerde bulunan, 3 çocuk babası Selahattin Babüroğlu (98) vefat etti.

Türk siyaset ve bürokrasi hayatında önemli görevlerde bulunan, 3 çocuk babası Selahattin Babüroğlu (98) vefat etti.

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskan Bakanı Babüroğlu, Anıtkabir Derneği'nin de Yönetim Kurlu üyesiydi. 'Devlet ve Bunalım', 'Devlet ve Deprem' kitaplarının da yazarı olan 1923 doğumlu inşaat mühendisi Babüroğlu, 3 çocuk babasıydı.

Babüroğlu, bugün Ankara'da toprağa verildi.

Memleket sevdasıyla tanınan Babüroğlu kendi vasiyeti ve ailesinin isteği üzerine Vasiyeti gereği dadaş kıyafetleri giyinmiş hemşerileri tarafından toprağa verildi.

Babüroğlu'nun vefatının ardından üzüntülerini dile getiren Ankara Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Başkanı Veysel Karani Aksungur; " Türk Milleti, Türk Siyaseti ve Özelinde Erzurum Çok kıymetli bir ismini kaybetti." dedi.

Aksungur, "Rahmetli, Türk Siyasetinin bir dönemine damgasını vurmakla beraber özelinde çok iyi bir Erzurumlu idi. Dillere destan bir memleket sevdası vardı. ESAV olarak memleketimiz için yaptığımız tüm hizmetlerimizde mutlaka bizlere abilik eder, elinden gelen ne varsa yapmaktan geri durmazdı. Bizim her zaman yanımızdaydı. Bir Sohbetinde ben ve arkadaşlarıma vasiyet etmişti. " Ben öldüğümde beni dadaş kıyafeti giyimli aslanlar mezara indirsin. Onlar taşısın, her şeyimi o aslanlar yapsın bu size vasiyetimdir." dedi. Meğer aynı vasiyeti ailesine de yapmış. Babüroğlu'nun vefatında Vasiyetini yerine getirmek için aile ile hemen irtibata geçtik. Aynı vasiyeti ailesine de yapması ve ailenin de bizden bu yönde istemde bulunması üzerine ESAV olarak hemen organizemizi yaptık. Rahmetlinin isteği üzere inşallah defni gerçekleştirdik." dedi.

Selahattin Babüroğlu mecliste yapılan törenin ardından Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazıyla Cebeci Asri Mezarlığında Toprağa verildi.

Babüroğlu'nun cenaze törenine çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve Erzurumlu hemşerileri katıldı.

BABÜROĞLU KİMDİR?

Selahattin Babüroğlu 10 Mayıs 1923'de Erzurum'da dünyaya geldi.

Babası Topçu Binbaşı Reşit Rüştü ve annesi Aliye hanımdır. 1942'de Kara Harp Okulu'nu bitirdi. İstihdam Subayı iken Amerika'ya gitmek yerine İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü'ne giren Babüroğlu 1954'de mezun oldu.

1961 yılında İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenen Babüroğlu 1966 yılında Başbakanlık Yüksek Denetleme kurulu üyeliğine getirildi. 1971 yılında bu görevde iken dışardan 1. Erim Hükümeti'ne İmar ve İskan Bakanı olarak atandı. Bir süre Ulaştırma Bakanlığı da yapan Babüroğlu Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu'na üye seçildi. 1974 yılında Sadi Irmak Hükümeti'nin kuruluş çalışmalarında yer alan Selahattin Babüroğlu, bu hükümette de İmar ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. 978 yılında Türk Hava Yolları Genel Müdürü olarak görevlendirilen Babüroğlu bu görevinden ayrıldıktan sonra Sivil Savunma, Halka İlişkiler Kuruluşlarına etkinlik kazandırılması, görevlerin ilke ve politikalarının saptanmasında, doğal afetlerle ilgili kurumlar arası çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesi, planların hazırlanması konularında Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık'ta görevlendirildi. Bu görevlerinden kendi isteği ile ayrılan Babüroğlu, Dürnev Babüroğlu (Altuğ) ile evli ve Oya Torum (1949), Oğuz Nuri Babüroğlu (1955), ve Reşit Tolga Babüroğlu (1967) isimli üç çocuk babasıdır. Anıtkabir Derneği yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Babüroğlu'nun çeşitli dernek, vakıf, yardım kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerinin yanı sıra Bunalım ve Devlet (1984), Deprem ve Devlet (1998) isimli kitapları ve yayınlanmış birçok makalesi vardır. - ERZURUM

Babüroğlu'nun cenazesini dadaşlar taşıdı
Babüroğlu'nun cenazesini dadaşlar taşıdı
Babüroğlu'nun cenazesini dadaşlar taşıdı
Babüroğlu'nun cenazesini dadaşlar taşıdı

Siyaset, Erzurum, imar, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Babüroğlu'nun cenazesini dadaşlar taşıdı - Son Dakika


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