Babylon'da Bu Hafta

Babylon'un programında bu hafta, 27 Şubat Çarşamba "Kökler ve Filizler" serisi kapsamında Bulutsuzluk Özlemi ve Eskiz, 28 Şubat Perşembe "Garanti Caz Yeşili" konserleri kapsamında Tony Allen, 1 Mart Cuma Oldies But Goldies partisi ve 2 Mart Cumartesi "Etnik Bas" serisi kapsamında 47Soul ve Zenobia bulunuyor.

Sadece son elli yıldan bugüne bakıldığında bile gözlemlenebilecek türler arası etkileşim, popüler müzik tarihinde yer edinmiş kendine has denemeler ve onlarca anıt isim ile bu coğrafyanın müzikal köklerinin çok derinlere uzandığı artık tüm dünyada kabul gören bir gerçek konumunda. Aynı coğrafyada dijital çağ ile birlikte hızlanan, her şeyden anında haberdar olan ve tarifsiz bir hızla üreten "yeni nesil" isimlerin sayısı da her gün artıyor. "Kökler ve Filizler" serisi, artistic ideas ve Median Müzik Edisyon iş birliği ile popüler müzik tarihimizin anıt isimleri ile yeni kuşağın gelecek vaadeden sanatçılarını aynı sahnede buluşturuyor.

30 yılı aşkın bir süredir Türk rock müziğinin sınırlarını belirleyen kült gruplardan Bulutsuzluk Özlemi; 1984'ten beri müziğinde Batı kökenli rock ritimleri ve melodilerinin üzerine, Anadolu'nun yüzlerce yıllık birikimini katmayı başararak dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Grup, şarkı sözlerinde sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik konuları işleyerek koruduğu "kent ozanı" tavrıyla da müzik dünyasında kendine has bir yer edindi. Kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini 1986'da yayımlayan Bulutsuzluk Özlemi; "Güneye Giderken", "Evinde Gitarın Var Mı?" ve "Kütürdet Beni Rutubet" gibi parçalarıyla müzik hayatına güçlü bir çıkış ile başladı.1990'da yayımladıkları "Uçtu Uçtu" albümünün ardından aralarında "Güneşimden Kaç", "Yol", "Numara", "Felluce/Bağdat" ve "Zamska"nın olduğu 7 stüdyo ve 5 konser albümünü dinleyicileriyle paylaştı. Kurulduğu günden beri Nejat Yavaşoğulları ve Sina Koloğlu'nun sabit kaldığı ekip, müzik hayatı boyunca birçok farklı müzisyenle çalıştı. Bugün Bulutsuzluk Özlemi; vokal ve gitarda Nejat Yavaşoğulları, klavyede Sina Koloğlu, bas gitarda Ahmet Pekmezci, solo gitarda Deniz Demiröz ve davulda Mert Alkaya'dan oluşuyor.

2014'ten beri İstanbul psychedelic garage sahnesinin en üretken dörtlülerinden biri olan Eskiz, 2015'te yayımladıkları Tantana Records etiketli "Türkçe Sözlü Ağır Müzik" kısaçalarıyla çıkış yaptı. İlk uzunçalarları "Sallan Yuvarlan"ı 2016 senesinde yayımladıktan sonra dinleyiciler tarafından beğeni toplayan son albümleri "Beterin Beteri Var"ı 2017'de paylaştı. Enerjik sesli sahne performanslarıyla geçtiğimiz yaz Danimarka'da da kendinden söz ettiren Eskiz, yerli müzik sahnesinin en önemli bas gitaristlerinden Alp Ersönmez'in yapımcılığında, 2019'da yayınlanacak yeni bir albümlerinin hazırlıklarını yapıyor.

Kendine özgü davul stiliyle 50 senedir birçok jenerasyonu etkilemiş, geleneksel Afrika müziğinin caz ve funk türlerinin bir araya geldiği Afro-beat akımının kurucularından Tony Allen, "Garanti Caz Yeşili" konserleri kapsamında "A Tribute to Art Blakey And The Jazz Messengers" projesi ile 28 Şubat Perşembe Babylon'da müzikseverlerle buluşacak.

Afro-beat'in ayırt edici davul ritimlerine imza atmış Nijerya asıllı Tony Allen, Fela Kuti & Africa 70'in orijinal üyelerinden. Elektronik, dub, R&B ve rap'i "afrofunk" tarzı altında harmanladığı kendine has çok yönlü üretimlerinin yanı sıra; King Sunny Ade'den Damon Albarn'a, Theo Parrish'ten Oumou Sangare'ye birçok önemli müzisyenle de ortak çalışmalar yaptı. Tony Allen 2017'de, bir çocukluk hayalini gerçekleştirerek en büyük ilham kaynaklarından biri olan bebop'ın Afrikalı ustalarından Art Blakey'e övgü niteliği taşıyan kısaçaları "A Tribute to Art Blakey And The Jazz Messengers"ı Blue Note etiketiyle yayımladı. Caz ve afrobeat'in başarıyla bir araya geldiği albüm "The Source", bu kısaçaları takiben dinleyiciyle buluştu. Fela Kuti'nin "Tony Allen olmasaydı, Afro-beat olmazdı" dediği Allen, tarihin son 100 yıl içerisindeki en önemli müzisyenlerinden.

Oldies But Goldies ile nostaljik koreografiler 1 Mart Cuma günü yeniden Babylon'un dans pistine çıkıyor! ABBA'dan Michael Jackson'a, Depeche Mode'tan Madonna'ya, Snap'ten Donna Summer'a birçok efsane müzisyenin şarkıları arasında mekik dokuyan parti, dinleyicileri zamanda yolculuğa davet ediyor.

Filistinli sıradışı elektronik rock grubu 47Soul ve öncesinde Arap elektronik müzik ikilisi Zenobia, "Etnik Bas" serisi kapsamında Yabangee desteği ile 2 Mart Cumartesi akşamı Babylon sahnesine konuk oluyor.

Farklı coğrafyaların geleneksel müziklerini; bas ağırlıklı altyapılar, elektronik beat'ler, dub, trap, hip-hop, funk ve rock elementleriyle birleştireren sound'ları dans pistine taşıyoruz. "Etnik Bas" serisinde; kökeni İngiltere ve Jamaika soundsystem kültürüne, sokağa ve farklı dillere dayanan müzik tarzlarının yanı sıra protest duruşlarıyla da dikkat çeken isimler Babylon'a konuk olmaya devam ediyor.

Ortadoğu'nun yükselen isimlerinden 47Soul; geleneksel Filistin sokak müziğini elektronik beat'ler, dub, hip-hop, funk ve rock elementleriyle harmalandıkları "Shamstep" sound'uyla dikkatleri üzerine çekti. Analog synthesizer'lar ve gitar ezgileriyle müziğini güçlendiren 47Soul, Arapça ve İngilizce şarkı sözleriyle de eşitlik ve özgürlüğe çağrıda bulunuyor. Arap dünyası ve Avrupa'da büyük bir hayran kitlesine sahip grup; Glastonbury, WOMAD, Boomtown Fair, Shambala, Bestival, Roskilde, Esperanzah, Roots gibi festivallerde sahne aldı. Yeraltı müzik sahnelerinde de sıklıkla kendi gösteren dörtlünün "Intro to Shamstep" teklileri Youtube'da 8 milyondan fazla görüntülendi. Orta Doğu'nun sıra dışı gruplarının arasında yer alan 47Soul, bugünün Londra'sı ve Orta Doğu'nun 100 yıllık politik tarihi arasındaki ortak temalar etkisindeki ilk albümleri "Balfron Promise"i 2018 başında paylaştı. Albümde Londra'da geçirdikleri 3 sene içerisinde bir süreliğine kaldıkları "Balfon Tower"da uzun süredir yaşayan komşularının binadan çıkarılışına tanık olmaları, farklı coğrafyalarda yaşanan yıkımların etkileri, sınıfsal ve kültürel çatışmalar arasında bağlar kurabilecekleri bir esin kaynağı oldu.

Zenobia, Filistin'den Kuzey Afrika'ya uzanan Levant bölgesinin Arap pop melodilerini elektronik beat'lerle birleştiriyor. Müziklerinde geleneksel Suriye ve Filistin dansı "dabke"yi ve Mısır beat'lerini kullanan Zenobia, Isam Elias ve Nasser Halahlih'ten oluşuyor. Haifa çıkışlı grup, ismini milattan sonra 3. yüzyılda yaşayan Palmira kraliçesi Zenobia'dan alıyor.