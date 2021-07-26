Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru kedinin yara almadığı belirlendi.

Fatih Mahallesi Nergis Sokak'taki bir apartmanda kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Çankırı 'da bacaya sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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