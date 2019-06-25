Son Dakika Haberleri: Baca kapatılınca anne güvercin yavrularına ulaşamadı
Son Dakika Güncel Haber

Baca kapatılınca anne güvercin yavrularına ulaşamadı

1 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bacaya yuva yapan ve tadilattan sonra bacanın kapatılması ile yavrularından ayrı kalan güvercine hayvanseverler sahip çıktı.

Baca kapatılınca anne güvercin yavrularına ulaşamadı, System.String[]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bacaya yuva yapan ve tadilattan sonra bacanın kapatılması ile yavrularından ayrı kalan güvercine hayvanseverler sahip çıktı.

Çatalzeytin'de Merkez Mahallesi Ginolu Caddesi'ndeki Sadık Koca Apartmanında bacadan girip aydınlanma boşluğuna bir güvercin yuva yaptı. Onarım sırasında aydınlanma bacası kapatılınca güvercin yavrularına ulaşamadı. Alet almak için bacanın olduğu bölüme giren Hüseyin Korkmaz adlı vatandaş ise 2 yavru güvercin ve 3 güvercin yumurtası gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi. Durumdan haberdar olan Yaser Kapcı adlı hayvansever ise güvercin yavrularını ve yumurtalarını bakımlarını yapmak için sahiplenerek güvenli bir alana yuvayı taşıdı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:07 Kaynak: İHA
Merkez, Kastamonu, Çatalzeytin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi Son Dakika! Askerlik 6 aya düştü 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:06:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baca kapatılınca anne güvercin yavrularına ulaşamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]