Baca Temizliği Yaparken 5. Kattan Düştü
1 saat önce
Elazığ'da baca temizliği yapan bir kişi 5. kattan düşerek ağır yaralandı.
Elazığ
'da baca temizliği yapan bir kişi 5. kattan düşerek ağır yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa
Mahallesi Kazım Karabekir
Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca temizliği için 5'inci kata çıkan Selahattin Karaca dengesini kaybederek yan binanın birinci katındaki balkona düştü. Karaca'nın düştüğünü görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Fethi Sekin
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:27 Kaynak: İHA
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