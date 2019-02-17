Son Dakika Haberleri: Baca Temizliği Yaparken 5. Kattan Düştü

Baca Temizliği Yaparken 5. Kattan Düştü

1 saat önce

Elazığ'da baca temizliği yapan bir kişi 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Baca Temizliği Yaparken 5. Kattan Düştü, System.String[]
Elazığ'da baca temizliği yapan bir kişi 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca temizliği için 5'inci kata çıkan Selahattin Karaca dengesini kaybederek yan binanın birinci katındaki balkona düştü. Karaca'nın düştüğünü görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:27 Kaynak: İHA

İtfaiye, Mustafapaşa, Elazığ, 3. Sayfa
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