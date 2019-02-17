Son Dakika Haberleri: Baca Temizliği Yaparken 5'nci Kattan Düşen Şahıs Öldü

Baca Temizliği Yaparken 5'nci Kattan Düşen Şahıs Öldü

1 saat önce

Elazığ'da baca temizliği yaparken 5. kattan düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Baca Temizliği Yaparken 5'nci Kattan Düşen Şahıs Öldü, System.String[]
Elazığ'da baca temizliği yaparken 5. kattan düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca temizliği için 5'inci kata çıkan Selahattin Karaca dengesini kaybederek yan binanın birinci katındaki balkona düştü. Karaca'nın düştüğünü görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Karaca'yı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı. Karaca hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

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