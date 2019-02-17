Baca Temizliği Yaparken Çatıdan Düştü
11 dakika önce
Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatısında baca temizliği yaparken düşen kişi ağır yaralandı.
Elazığ
'da 5 katlı bir binanın çatısında baca temizliği yaparken düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafapaşa
Mahallesi Kazım Karabekir
Caddesi'nde baca temizliği için 5 katlı binanın çatısına çıkan Selahattin Karaca, dengesini kaybederek düştü. Yan binanın birinci katındaki balkona düşen Karaca, yaralandı.
Karaca, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:21 Kaynak: AA
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