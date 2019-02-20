Son Dakika Haberleri: Baca Temizliği Yaparken Evi Yaktı

Baca Temizliği Yaparken Evi Yaktı

1 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde baca temizliği esnasında alevlerin sıçraması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Baca Temizliği Yaparken Evi Yaktı, System.String[]
Manisa'nın Selendi ilçesinde baca temizliği esnasında alevlerin sıçraması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Nazmi Gürbüz, (52), Karabeyler Mahallesi'ndeki tek katlı evinin bacasını temizlemek için çalışma başlattı.

Gürbüz, tıkalı bacayı yakarak temizlemek isterken ateş alan kurum parçaları eve düşerek yangına neden oldu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Selendi, Manisa, Güncel
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