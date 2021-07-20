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Baca ve elektrik tesisatından kaynaklı yangınların önüne jandarma projesiyle geçiyorlar - Son Dakika

Baca ve elektrik tesisatından kaynaklı yangınların önüne jandarma projesiyle geçiyorlar

20.07.2021 11:36
Baca ve elektrik tesisatından kaynaklı yangınların önüne jandarma projesiyle geçiyorlar, System.String[]

Bolu'da, İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen projeyle köy ve yaylalarda baca ve elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bolu'da, İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen projeyle köy ve yaylalarda baca ve elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Jandarma Komutanlığınca, önleyici hizmet görevi kapsamında köy ve yaylalarda baca ve elektrik kontağından çıkan yangınları önlemek amacıyla "Elektrik Tesisatına Yüklenmeyin, Temiz Bacalar, Huzurlu Yuvalar, Ne Canımız Yansın Ne Yuvamız" projesi başlatıldı.

Projenin ilk uygulaması, 25 Ekim 2020'de çıkan yangında 12'si ev olmak üzere 42 binanın kullanılamaz hale geldiği merkeze bağlı Kuzfındık köyünde gerçekleştirildi.

Jandarma koordinesinde köye gelen uzman firma personeli, muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin bacalarını temizledi, hasarlı elektrik tesisatlarını onardı. Ortaya çıkan masraflar ise Bolu Valiliği ve kaymakamlıklar aracılığıyla karşılandı.

Ayrıca, köy sakinlerini baca ve elektrik kontağından çıkabilecek yangınlara karşı uyaran jandarma ekipleri, belirli noktalara bilgilendirici broşürler astı.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever de proje kapsamında köy sakinlerini ziyaret ederek afet durumlarında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Son 2,5 yılda yangınların yüzde 16'sı baca ve elektrik tesisatı kaynaklı

Vali Ahmet Ümit, AA muhabirine, yangının, tüm insanların can ve mal güvenliği açısından en büyük tehlikelerden biri olduğunu, herkesin bundan korunmak için muhtelif tedbirler aldığını söyledi.

Yangının sosyal hayatın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Ümit, "Son 2,5 yıl içerisinde Bolu genelinde toplamda 2 bin 124 yangın hadisesi yaşandı. Bu yangınlardan 362'sinin baca veya elektrik sisteminden kaynaklandığı tespit edildi. Maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 99 hayvanımız telef oldu, 24 milyon lira maddi zarar yaşadık." diye konuştu.

Ümit, yangınların geneline bakıldığında yüzde 16'sının baca veya elektrik sistemlerinden kaynaklandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Oysa özellikle bu yangınlarla ilgili tedbir almak hiç de zor değildir. Yaklaşık 2 senedir sözlü ve yazılı olarak başta köy ve mahalle muhtarlarımız olmak üzere bütün halkımıza konuyu çözüm yollarıyla anlatmış olmamıza rağmen baca temizliği ve elektrik sistemlerinin yenilenmesi hususlarında yeterli hassasiyeti yakalayamadık. Kuzfındık köyünde yapılan uygulamayla bacaların temizlenmesinin zor olmadığını, evlerin elektrik sistemlerinin revize edilmesinin mümkün olduğunu göstermeyi hedefledik."

"Ekonomik durumu iyi olmayanlara katkı verilecek"

Ev veya ahırlarda gerekli bakımların yapılmaması halinde üzücü yangın hadiseleriyle karşılaşılmaya devam edileceğini vurgulayan Ümit şu uyarılarda bulundu:

"Bu sebeple vatandaşlarımıza can ve mal güvenliklerinin daha emin şekilde sağlanabilmesi için her yıl en az bir sefer ve sonbaharda olmak kaydıyla işin uzmanı kişilere bacalarını temizletmelerini, yine günün standartlarına uygun olmayan eski elektrik sistemlerini revize ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu anlamda ekonomik durumu iyi olmayan, muhtaç vatandaşlarımıza il merkezinde Valiliğimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız tarafından imkanlar ölçüsünde gerekli katkı verilebilecektir.

Böylece ilimiz genelinde ev yangınlarının minimum seviyeye inmesi, mallarımızın daha fazla korunması ve hayatımızın anlamı değerli yakınlarımızın, sevdiklerimizin kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olacaktır."

Köy sakinlerinden Zeliha Kavak (77) ise köyde çok büyük yangınların yaşandığını belirterek, "Devletimiz yangınları önlemek için çalışma başlatmış, sağ olsun. Devletimiz, milletimiz bizleri yalnız bırakmıyor. İnşallah bundan sonra köyümüzde baca ve elektrik kontağından yangın çıkmaz." diye konuştu.

Jandarma, Yangın, Ekim, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baca ve elektrik tesisatından kaynaklı yangınların önüne jandarma projesiyle geçiyorlar - Son Dakika


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