Baca ve ızgara yükseltme hızla devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baca ve ızgara yükseltme hızla devam ediyor - Son Dakika

Baca ve ızgara yükseltme hızla devam ediyor

22 dakika önce

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik noktalarında, baca ve ızgara yükseltilmesi çalışmalarına hızla devam ediyor.

Baca ve ızgara yükseltme hızla devam ediyor, System.String[]

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik noktalarında, baca ve ızgara yükseltilmesi çalışmalarına hızla devam ediyor.


Çay Mahallesinde mevcut yağmursuyu bacaları, kanalizasyon bacaları ve yağmursuyu ızgaralarının yol kotuna getirilme ve temizlenme işlemleri tamamlanıyor.


Asfalt hizasından yüksek ya da alçakta bulunması sebebiyle trafik kazalarına, trafiğin aksamasına, çeşitli can ve mal kayıplarına neden olduğu için tehlike arz eden kanalizasyon bacası ve ızgaralar büyük bir hızla yenileniyor. Kanalizasyon bacaları ve yağmur suyu ızgaraları elden geçirilerek, kış aylarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması, yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması adına çalışmalara devam edilecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:51 Kaynak: İHA
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