Son Dakika Haberleri: Baca Yangını Binaya Sıçradı

Baca Yangını Binaya Sıçradı

48 dakika önce

Baca yangını binaya sıçradıADIYAMAN - Adıyaman'da, bir restaurantın bacasından çıkan alevler yan taraftaki binaya sıçrayınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Baca yangını binaya sıçradı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir restaurantın bacasından çıkan alevler yan taraftaki binaya sıçrayınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kapcami Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde bulunan bir restaurantın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan binaya sıçradı. Binanın dış yalıtımlarının alev alması ile büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin büyümesi ile panik yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda maddi hasar yaşandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti 43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor

Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 02:53:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baca Yangını Binaya Sıçradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]