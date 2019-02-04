Baca Yangını Binaya Sıçradı
48 dakika önce
Baca yangını binaya sıçradıADIYAMAN - Adıyaman'da, bir restaurantın bacasından çıkan alevler yan taraftaki binaya sıçrayınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Baca yangını binaya sıçradı
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, bir restaurantın bacasından çıkan alevler yan taraftaki binaya sıçrayınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kapcami Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde bulunan bir restaurantın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan binaya sıçradı. Binanın dış yalıtımlarının alev alması ile büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin büyümesi ile panik yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda maddi hasar yaşandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05 Kaynak: İHA
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