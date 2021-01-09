Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu - Son Dakika

Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu

09.01.2021 21:13

Son dakika haberlerine göre Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında, sobanın bacayı tutuşturması neticesine çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında, sobanın bacayı tutuşturması neticesine çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Olcay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında, evdeki vatandaşların ısınmak için yaktıkları sobanın baca kısmından çatının tutuşması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısını sardı. Evde bulunan vatandaşlar bir yandan kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalışırken, bir yandan da durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu
Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu
Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu
Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu
Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu
Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu
Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu
Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu
Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu

Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Isınmak için yakılan soba evi küle çeviriyordu - Son Dakika


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