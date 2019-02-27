Son Dakika Haberleri: Baca Yangını Korkuttu

Baca Yangını Korkuttu

27 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen baca yangını mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen baca yangını mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Bağkur Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri binada meydana gelen baca yangınına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:58 Kaynak: İHA

Bağkur, İtfaiye, Bafra, Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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