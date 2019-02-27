Baca Yangını Korkuttu
27 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen baca yangını mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen baca yangını mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.
Olay, Emirefendi Mahallesi Bağkur
Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri binada meydana gelen baca yangınına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:58 Kaynak: İHA
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