Son Dakika Haberleri: Baca Yangını Korkuttu

Baca Yangını Korkuttu

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Koramanlar Köyünde bir evde çıkan yangın korkuttu.

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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Koramanlar Köyünde bir evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Koramanlar Köyünde Beytullah Alibabaoğlu'na ait evin bacasını temizlerken yangın çıktı. Meydan gelen yangın paniğe neden oldu. Ev sahipleri durumu Perşembe ve Çaycuma itfaiyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

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